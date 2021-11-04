اتفرج – حلا شيحة تنشر صورة لسهير البابلي وتدعو لها

شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة تنشر صورة لسهير البابلي وتدعو لها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالبت الفنانة حلا شيحة، كافة المتابعين، بضرورة الدعاء للفنانة سهير البابلي، وذلك بعد نشر صورتها من جديد، بسبب تدهور حالتها الصحية، وتواجدها داخل غرفة العناية المركزة مع عدم استقرار الحالة الصحية منذ دخولها المستشفى من شهر ونصف.

كما نشرت الفنانة حلا شيحة ، صورة للفنانة سهير البابلي وكتبت :”دعواتكم للحاجة سهير اللهم اشفيها وعافيها وخفف عنها أمين”، كما حرصت حلا شيحة، على نشر فيديو المذيعة بسمة وهبة، أثناء التحدث عن الحالة الصحية الحرجة للفنانة سهير.

وقالت بسمة وهبة، إن حالة الفنانة سهير البابلي حالتها حرجة جداً وتحتاج إلى الدعاء المكثف من قبل الجمهور والمتابعين وأصحاب القلوب النقية.

وكانت نيفين الناقوري، ابنة الفنانة سهير البابلي دخلت في نوبة بكاء على الهواء خلال استضافتها مع الإعلامية بسمة وهبة، بعد تدهور حالة والدتها الصحية، وقالت “والدتي في حاجة إلى الدعاء، بحبك أوي يا ماما وأرجوكِ قومي عشاني أنا وأولادي، قومي من فضلك “، موضحة أن والدتها زرعت فص كبد منذ 8 سنوات، وتستخدم أدوية كثيرة، وهو ما يضعف مناعتها، ولكنها رجعت وقالت:”أمي قوية، وتتجاوز مشكلاتها الصحية”.