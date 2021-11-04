انت الان تتابع خبر تعرض بطلة العيال كبرت ألى أزمة صحية وابنتها: رجاء من كل الناس اللي بتحبني أو حتى مش بتحبني.. ادعو لأمي والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ‏تعرضت الفنانة نادية شكرى بطلة مسرحية “العيال كبرت”، إلى وعكة صحية شديدة وهو ما أعلنت عنه ابنتها رشا سامى العدل.

وقالت رشا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: “رجاء من كل الناس اللي بتحبني أو حتى مش بتحبني.. أدعو لأمي.. أنا ماليش غيرها في الدنيا دي من بعد بابا الله يرحمه.. يا رب يا رب يا رب قوم أمي بالسلامة وعديها على خير”.91711918

وتعد الفنان المعتزلة نادية شكرى وهى إحدى الفنانات اللاتى قدمن عددًا قليلاً من الأعمال المسرحية، وتوقفت فترة طويلة عن التمثيل، ومن أشهر أعمالها مسرحية "العيال كبرت"، وهي "آخر فرد" في العائلة بعد رحيل جميع أبطال المسرحية

كان سعيد صالح سببًا في الصلح بينها ووالدها أثناء عرض المسرحية، ولولا موقفه هذا كان يمكن أن يطول الخلاف مع والدها

وقالت "أتذكر دائما موقفه معي في مصالحتي على أبي رحمة الله، حيث كان يوجد خلاف كبير بيني ووالدي وفي إحدى الليالي عرض المسرحية فوجئت بوالدي ومعه أصدقاؤه يجلسون في أول صف بالمسرح، وأثناء خروجي شاهدني "سعيد" وأنا أبكي، فسألني ماذا حدث، فقلت له أن والدي يجلس في أول صف، فقال لي "ولا يهمك"، ودخل إلى خشبة المسرح ونظر إلى أبي أمام الجمهور وقال له "مالك يا عم شكري مزعل بنتك ليه" وأخذ يضحك مع الجمهور

الفنانة نادية شكرى كانت متزوجة من سامي العدل وانفصلت عنه مرتين قبل طلاقهما بشكل نهائي

وفي أحد اللقاءات التلفزيونية كشفت نادية شكري، عن سبب الطلاق، وقائلة "كنت شديدة الغيرة عليه وفي نفس الوقت كان رجل "شقي" ولم يتحمل غيرتي"91711918