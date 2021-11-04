شاهد .. اتفرج.. رد صادم من مايان السيد بعد انتقاد حركاتها العفوية: (أنا حرة) صابرين أحمد!

انت الان تتابع خبر اتفرج.. رد صادم من مايان السيد بعد انتقاد حركاتها العفوية: (أنا حرة) صابرين أحمد! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/04 الساعة 07:00 مساءً | (هبه الوهالي)

أثارت الفنانة مايان السيد، الجدل خلال الأيام الماضية وذلك بعد اختيارها وضعيات تصوير معينة خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي،

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وتعمدها ظهور إبطها في كل صورة من خلال رفع يديها للأعلى، ولم يتوقف الأمر عند مهرجان الجونة بل تقوم مايان بهذا الأمر في كل جلسة تصوير جديدة.

لترد مايان، على هذه الانتقادات من خلال موع التدوينات المصغرة “تويتر”، حيث كتبت: “انا حرة، ارفع دراعي انزل دراعي انا حرة.. انا مليش دعوة بعقدكوا و مليش دعوة بتريقتكوا و مليش دعوة بتفكيركوا الجنسي بـ”باطي” ربنا يشفي. كان لازم ارد”.

الجدير بالذكر أن مايان السيد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بثلاث أعمال وهم “حرب أهلية” مع يسرا وباسل الخياط وجميلة عوض، مسلسل “هجمة مرتدة” مع أحمد عز وهند صبري ومسلسل “لعبة نيوتن” مع منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج.27260665