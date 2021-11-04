شاهد .. الاعلامية لجين عمران.. تضج غضباً واصبحت حديث المواقع بعد تسريب هذه الصور..اتفرج

انت الان تتابع خبر الاعلامية لجين عمران.. تضج غضباً واصبحت حديث المواقع بعد تسريب هذه الصور..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/04 الساعة 08:30 مساءً | (هبه الوهالي)

تصدرت عائلة الاعلامية السعودية لجين عمران حديث مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بعد تسريب بعض الصور لها برفقة عائلتها للمرة الاولى.

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في التفاصيل ، احتفلت الاعلامية السعودية لجين عمران قبل عدة أيام بعيد ميلادها ال44 والذي تضمن حفلا عائليا شاركت به جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدة صور من الحفل ،

وبعد أيام قليلة من الاحتفال تم تسريب بعض من صور أبنائها والتي تعمدت لجين إخفائها لكنها سربت من قبل الحضور.

الصور المسربة لابنة الإعلامية السعودية كانت من مناسبات عديدة، منها أثناء احتفالها بتخرجها وهي ترتدي زي التخرج، وظهرت في صورة واضحة أخرى من أمام منزلها.

من جهة أخرى ، تصدرت لجين عمران حديث مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها الأخيرة في حفل الهالوين والتي ظهرت فيها بجلسة تصوير جذابة وملفتة ، حيث تفاعل الكثير من محبيها عبر خاصية التعليقات والاعجابات.

الجدير بالذكر أن الاعلامية السعودية لجين عمران ، من مواليد عام 1977 ملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وقد زاد صيتها منذ تقديمها لبرنامج صباح الخير يا عرب وهي أخت الفنانة أسيل عمران وتحظى بمحبة وشهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى جانب كونها إعلامية.

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