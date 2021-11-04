شاهد .. نجمة 'مرارة الحب 'تحدث ضجه على مواقع التواصل الاجتماعي بظهورها بالمايوه المثير للمتابعين!!

انت الان تتابع خبر نجمة 'مرارة الحب 'تحدث ضجه على مواقع التواصل الاجتماعي بظهورها بالمايوه المثير للمتابعين!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/04 الساعة 09:00 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الممثلة التركية الشهيرة ​هلال ألتنبيليك صورة لها عبر حسابها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .

86111461

وظهرت هلال ألتنبيليك بصورة عفوية ترتدي مايوه أحمر وخطف جمالها ونعومتها بدون مكياج الأنظاروأثار ظهور هلال من دون مكياج إعجاب جمهورها الذين عبروا عن جمالها وحبهم لها .وولدت هلال في 21 يناير 1991 في مدينة إزمير في تركيا، ومثلت في عدة مسلسلات أشهرها مسلسل الوردة السوداء ومرارة الحب .

وشاركت هلاك في بطولة مسلسل “مرارة الحب” بدور جوليا إلى جانب عدد من الممثلين الأتراك المعروفين86111461