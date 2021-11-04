شاهد .. انتقدت عادل إمام.. وأثنت على الفنان سمير غانم.. تعرف على الفنانة التي تشعر بالرعب اثناء التمثيل مع الزعيم!

انت الان تتابع خبر انتقدت عادل إمام.. وأثنت على الفنان سمير غانم.. تعرف على الفنانة التي تشعر بالرعب اثناء التمثيل مع الزعيم! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/04 الساعة 08:00 مساءً | (هبه الوهالي)

قالت الممثلة المصرية صفاء أبو السعود إنها كانت تشعر بالرعب أثناء العمل مع الزعيم عادل إمام لأنه يندمج في الأدوار بشكل كبير.

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ولفتت إلى أنها عملت مع ثلاثي أضواء المسرح وكانت تشعر بالبهجة لوجودها معهم، مضيفة: «جورج سيدهم، جيه قعد مع حد اتقدملي واتخانق معاه، ووافق، بس أنا طفشت العريس، جورج ده كان طيب جدا، وأنا طفشت العريس عشان أنا بحب الفن".

وأضافت خلال حوارها مع لميس الحديدي: "أما الضيف أحمد، فحضرت معه فيلمين بس، وهو كان بيموت من الضحك في الحقيقة، أما سمير غانم، والده زميل والدي، ودفعة واحدة،

وعندي صور ليه كتير في البيت، أبويا ووالد سمير، كانوا بيتصورا أثناء دراستهم في الداخلية، ومكنتش متخيلة إني هشتغل مع سمير غانم، ورحت اشتغلت معاه.



وأول رواية كان اسمها (إنت اللي قتلت عليوة)، وجورج سيدهم اتفاءل ساعاتها وعملتهم بعد كده معهم (موسيقى في الحي الشرقي) المعروفة طبعا، وحققت نجاح كبير، وحقيقي سمير وجورج كان عندهم مقدرة يضحكوا الصخر".



وأشارت إلى أن سمير غانم كان يرتجل بشكل كوميدي، وقادر على إخراج الضحكة من كل شخص، لافتة إلى أنها كانت تضحك كثيرا أمام غانم وبدأت تتحدث بصوت عالي من أجل أن تظهر جادة في المسرح.51201189