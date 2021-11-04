اتفرج – نادية الجندي تكشف تفاصيل تعرضها للسرقة

شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندي تكشف تفاصيل تعرضها للسرقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الفنانة نادية الجندي عن تفاصيل تعرض الفيلا الخاصة بها للسرقة، و ما حدث في واقعة السرقة والتي تمت على يد خدماتها.

و قالت : “القضية في الوقت الحالي في قيد تحقيقات النيابة المصرية ولذلك لا أريد الخوض في تفاصيل الواقعة، ولكنني مطمئنة تماماً للعدالة والقانون المصري الذي يعطي لكل ذي حق حقه، كما أنني أريد أن أشكر رجال الأمن الذين بذلوا قصارى جهدهم من أجل العثور على المتهمة أو الخادمة التي كانت تعمل عندي في أسرع وقت، واعترفت بأنها سرقت الأموال والمجوهرات وأكدت أنها باعتها لأحد تجار الذهب”.

واضافت: “حتى الآن لم أستلم المسروقات حيث إن التحقيقات ما زالت جارية وهناك أطراف أخرى في القضية ومنها الشخص الذي اشترى منها المجوهرات، ولكن ما يهمني في الأمر هو القبض على السارقة لتأخذ عقابها القانوني وتكون عبرة لكل شخص يحاول أن يفعل مثلها، فتلك الفتاة كانت تعمل عندي منذ فترة وكنت أتعامل معها بما يرضي الله، ولكن للأسف قررت أن تسرقني على الرغم من أنني لم أبخل عليها في شيء”.

حيث ان هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها لحادث سرقة لأشياء من داخل منزلها.

يذكر أن نادية الجندي تغيب عن جمهورها منذ فترة ولم تقدم أي عمل جديد، وتكتفي بالظهور في جلسات تصوير جريئة بإطلالة شبابية تلفت الأنظار بها