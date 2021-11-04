شاهد .. رفض النوم معها في ليلة الدخلة.. عروس مصرية تنتقم من (زوجها) بطريقة لم تخطر على بال إبليس

انت الان تتابع خبر رفض النوم معها في ليلة الدخلة.. عروس مصرية تنتقم من (زوجها) بطريقة لم تخطر على بال إبليس والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/04 الساعة 10:00 مساءً | (هبه الوهالي)

لم تتخيل سحر البالغة من العمر21 عاما، أن تتعرض لمثل هذا الموقف في أول يوم في حياتها الزوجية، اليوم الذي تحلم به كل فتاه لترى لهفة الزوج عليها، ولكن اختلف الوضع هنا مع الزوجة سحر لترى زوجها وهو يرفض أن يطلع معها إلى شقة الزوجية بعد انتهاء الفرح.

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حاولت والدته إقناعه أن يمارس حياته الطبيعية مع زوجته، وأن ما حدث ما هو إلا نظرة وحسد كما فسره الأهالي، وأنها أصبحت زوجته قولا وفعلا،

لكنه رفض وترك البلد وذهب إلى عمله فى الكويت من عام ونصف ولم يهاتفها حتى الآن مما جعلها تقف داخل محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع من زوجها بعد عام ونصف من الزواج مبررة استحالة العشرة معه.

وروت الزوجة قصتها لـ"أهل مصر" قائلة: " كان عندي 19 سنة لما اتقدم ليا، ووالدى وافق إنى أعيش في بيت أهله عشان هو هيسافر بعد الجواز لأنه بيشتغل فى دولة عربية،

وللأسف مكنتش أعرف أنى مش اختياره، وإن هو وافق عليا عشان خاطر والدته، غير يوم الفرح لما خلص الفرح، ورفض يقعد معايا في الشقة ونزل عند أمه.

وأضافت "سحر"، "لما سألت حماتي ماله قالت لي إنه حسد وعين صابته وبتحصل كتير مع العرسان، وأنا صدقت عشان عايزة أعيش،

وقضينا أول أسبوع مع بعض وبقيت مراته قولا وفعلا، لكن كنت بحس إنه مش معايا أو بيتخيل واحده تانية معاه.31494095