شاهد .. الاسطورة ..محمد رمضان يهين التقاليد السعودية ويسبب غضبا في الخليج .. اتفرج

انت الان تتابع خبر الاسطورة ..محمد رمضان يهين التقاليد السعودية ويسبب غضبا في الخليج .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/04 الساعة 09:30 مساءً | (هبه الوهالي)

أحدث الفنان المصري ​محمد رمضان الكثير من الضجة​ خلال حفله الذي أحياه في ​السعودية​ بسبب تصرف اعتبره الكثير منافي للعادات والتقاليد السعودية والخليجية،

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اذ ارتدى على المسرح العقال السعودي الذي يرتديه الملوك خلال تأديته أغنية "الملك" وهو عاري الصدر.

عبر الجمهور عن استفزازه واستيائه من هذا التصرف، خصوصاً ان طريقة ارتداء العقال والرقص به ليس تصرفاً مقبولاً، وطالب البعض بأن يكون هناك مستشارا للوحات محمد رمضان

الاستعراضية التي يقدمها قبل الحفلات منعاً من الوقوع بهذا الخطأ مجدداً، ويتساءل البعض هل سيتم اتخاذ اي اجراء بحقه بعد هذا التصرف.

يذكر ان محمد رمضان قد وقع على تعهد بعدم التعري على المسرح بعد ان طالبته نقابة الفنانين المصريين بذلك احتراما للفن والجمهور والذوق العام.

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