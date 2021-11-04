شاهد .. بشكل خادش يثير الإشمئزاز ؛؛ رهف القنون ؛؛ توثق بالصور والفيديو ممارستها لعلاقة سحاقية كاملة بطريقة مخلة... اتفرج

انت الان تتابع خبر بشكل خادش يثير الإشمئزاز ؛؛ رهف القنون ؛؛ توثق بالصور والفيديو ممارستها لعلاقة سحاقية كاملة بطريقة مخلة... اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - لم تكتف بتأكيد ميولها الجنسية، ونشر صور قبلتها لشابة إسمها "سيدني باترسون"، ولقبتها "بحبيبتي" عادت السعودية الهاربة ​رهف القنون​ لإثارة الجدل بين متابعيها، بضور خادشة وتثير الاشمئزاز حسب رأي المتابعين، وذلك خلال حفلة الهالوين.

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حيث نشرت رهف القنون صورة عبر صفحتها اعلى الانستغرام تظهر فيها وهي تستعرض مؤخرتها لفتاة كانت تقف خلفها، بملابس فاضحة، وكانا يمارسن السحاقية وليس فقط تبادل القبلات.

عبر المتابعون عن صدمتهم بالمستوى الذي وصلت له رهف واباحيتها بشكل علني، كما تساءلوا عن ميولها الجنسية، خاصة وأن بعض الأخبار كانت قد ترددت مؤخراً حول حملها، كما أقامت علاقة سابقا مع شاب وأنجبت منه.

وكانت رهف القنون قد نشرت بوقت سابق فيديو من حفل الهالوين، إستعرضت فيه مؤخرتها وظهر شخص يقوم بمداعبتها، وردة فعلها كانت صادمة، فهي بدت سعيدة بما يحصل ولم تمنعه.

يتعذر عن نشر هذه الصورة المخلة احتراماً وتقديراً لمتابعينا الكرام82209209