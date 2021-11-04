شاهد .. بإطلالة جريئة رونالدو يفاجئ متابعيه من حمل جورجينا بتوأم بصورة بدون ملابس !

انت الان تتابع خبر بإطلالة جريئة رونالدو يفاجئ متابعيه من حمل جورجينا بتوأم بصورة بدون ملابس ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/05 الساعة 12:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

أعلن لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، كريستيانو رونالدو، حمل صديقته جورجينا رودريجيز منه بتوأم .

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وقال كريستيانو في منشور مع صورة على حسابه الرسمي في إنستغرام: “يسعدنا أن نعلن أننا نتوقع توأمان. قلوبنا مليئة بالحب – لا يسعنا الانتظار لمقابلتكما” .

وظهر رونالدو وجورجينا في الصورة عاريان ويمسك بيديه إشاعة “سونار” توضح وجود حالة حمل .

كما نشرت جورجينا صورة أخرى لكريستيانو مع الأولاد الأربع، وهم يقوقمون بعلامة إثنان بيدهم، كتعبير عن فكرة التوأم.

وعلقت على الصور قائلة: “سعيدان بإعلان أننا ننتظر توأم جديد، قلبنا مليئ بالحب، ونطق للقائكما”.

ويذكر أن لجورجينا أربعة أولاد بكشفها عن حملها بتوأم، يصبح عدد أولادها 6 .45185119