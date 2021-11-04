شاهد .. الراقصة صافيناز تسلب عقول متابعيها.. بإطلالة جريئة بملابس النوم.. والجمهور يعلق!

انت الان تتابع خبر الراقصة صافيناز تسلب عقول متابعيها.. بإطلالة جريئة بملابس النوم.. والجمهور يعلق! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/04 الساعة 11:00 مساءً | (هبه الوهالي)

شاركت الراقصة صافيناز​ صور جديدة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”.

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ونشرت صافيناز صورتها، وهي ترتدي ملابس النوم من دون حمالة الصدر.

وفصلت ملابسها صدرها ما أثار غضب عدد كبير من متابعيها الذين اعتبروا أن ما تنشره فاضح وخل للآداب العامة.

وأثارت الصورة التي نشرتها الراقصة، غضب الكثير من المتابعين والجمهور، كون أن الصورة مثيرة.

الراقصة صوفيناز

وصوفينار جوريان هي راقصة شرقية وممثلة أرمينية روسية ولدت في 20 ديسمبر 1983 في الاتحاد السوفيتي.

كانت تعمل في البداية راقصة باليه، ثم اتجهت للرقص شرقي بسبب حبها للأغاني العربية.

وظهرت في بعض الأغاني المصورة التي كانت تنتجها قناة “دلع”، لكنها حازت على شهرة غير عادية.

وذلك بعد ظهورها وهي ترقص في أغنية فيلم القشاش الذي عرض تزامن مع عيد الأضحى في عام 2013.

وقامت العديد من الدعوات من الوسط الفني ومن خارجه تطالب بطردها خارج مصر.

واتّخذت هذه الدعوات العديد من التّبريرات مثل كونها تمارس المهنة دون ترخيص.

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