شاهد .. بطلة مسلسل جميل وهنا تثير ضجة واسعة وتصدم الجمهور بتغيير جذري على ملامحها...اتفرج

انت الان تتابع خبر بطلة مسلسل جميل وهنا تثير ضجة واسعة وتصدم الجمهور بتغيير جذري على ملامحها...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اثارت الفنانة السورية نورمان اسعد بطلة المسلسل الدرامي الشهير جميل وهنا جدلا واسعا مؤخرا بعد غياب طويل عن الوسط الفني.

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في التفاصيل ، ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بصور حديثه لبطلة مسلسل “جميل وهناء” الممثلة السورية المعتزلة نورمان أسعد.

وظهرت بطلة مسلسل “جميل وهناء” نورمان أسعد على طبيعتها وعفويتها وهي تطبخ داخل المطبخ، إذ تفاعل المتابعون مع إطلالتها هذه بشكل كبير، وأثنوا على جمالها وملامحها الناعمة والمميزة والتي لازالت تحتفظ بها إلى اليوم.

من جهة أخرى ، ابنة الفنان السوري أيمن زيدان ونورمان أسعد دائمًا ما كانت تبتعد عن مواقع التواصل الاجتماعي لأسبابٍ لم تعلن عنها حتّى الآن، لكن في كلّ صورةٍ تنتشر لها، تُحدِثُ ضجّةً كبرى بسبب الشبه الكبير مع والدتها، إذ ورثت جمالها الرّائع.

على الرغم من أنّها تحبّ دائمًا أن تبتعد عن وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، إلّا أنّ رواد مواقع التواصل الإجتماعي تداولوا صور جديدة لجودي، ابنة النجمين السوريين أيمن زيدان وطليقته الممثلة المعتزلة نورمان أسعد وتغزلوا بجمالها وملامحها التي تشبه والديها معاً.

الجدير بالذكر ان الفنانة السورية نورمان أسعد ، ولدت بدمشق حيث يرجع أصلها من “قرية بنجارو” في محافظة اللاذقية، لقد كانت من النجمات المميزات فقد كانت بطلة مدرستها بالجمباز في الفترة الابتدائية كما أنه لها ثلاث شقيقات: ميساء ورزان ونسرين وأخوها سامر الذي يكبرها بخمس سنوات لقد تعلمت ودرست في “مدرسة أسعد عبد الله”

حيث بدأ مشوارها الفني ببداية تسعينات القرن العشرين من خلال مشاركتها التلفزيونية من خلال أحد الأدوار الثانوية حيث لمعت خلال عرضها في مسلسل قبض الريح

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