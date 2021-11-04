شاهد .. مايا دياب تتصدر محركات البحث بدون لباسها الداخلي بإطلالة صادمة خارجة عن المألوف....اتفرج

انت الان تتابع خبر مايا دياب تتصدر محركات البحث بدون لباسها الداخلي بإطلالة صادمة خارجة عن المألوف....اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تصدرت الفنانة اللبنانية مايا دياب حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد إطلالتها الاخيرة عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام

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في التفاصيل ، نشرت الفنانة اللبناينة مايا دياب عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صور جديدة لها من أخر جلسة تصوير قامت بها مرتدية لباس باللون الأسود وحذاء باللون الأسود تصدر مواقع التواصل بسبب حجمه وغرابة شكله.

وتفاعل الكثير من جمهورها بطريقة مضحكة عبر خاصية التعليقات والاعجابات بسبب حذائها الذي ارتدته ، وحجمه وغرابة شكله أثناء اجازتها الاخيرة خارج البلاد.

من جهة أخرى ، أثارت مقطع فيديو أخر للفنانة مايا دياب مؤخرا والذي نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام في مهرجان الجونة.

وظهرت في الفيديو بإطلالة جذابة جدا وملفتة ، مرتدية فستان باللون الأسود مكشوف الأفخاذ والصدر وهي تتمايل رقصا على انغام اغنيتها الشهيرة " أصل البنات شربات"

الجدير بالذكر أن الفنانة اللبنانية مايا دياب ، مغنية ومقدمة برامج وعارضة أزياء من مواليد عام 1980 اشتهرت من خلال برنامج ستوديو الفن عام 1996، حيث فازت بالجائزة الذهبية عن عروض الأزياء ثم تبارت مرة أخرى في ستديو الفن عام 2001 عن فئة التقديم، ثم انضمت إلى فرقة فور كاتس التي قررت الأنفصال عنها في عام 2010 لكي تعمل بمفردها في المجال الفني،

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