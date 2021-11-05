شاهد .. الممثلة هاندا ارتشيل.. تهدد حبيبها بعد ان فضحها وسرب صورها .. اتفرج قبل الحذف!

انت الان تتابع خبر الممثلة هاندا ارتشيل.. تهدد حبيبها بعد ان فضحها وسرب صورها .. اتفرج قبل الحذف! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/05 الساعة 01:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

أقدم النجم التركي ​كرم بورسين​ على تسريب صور له مع هاندا، وكشف أسرار خاصة بهما امام الجميع عبر صفحته الخاصة على موقع انستغرام،

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حيث بنشر صور من عطلتهما في المالديف، إضافة إلى صورة والحلويات تغطي وجهها، ليعبر عن اشتياقه لها، وعلق على الصور: "بما أني وجدت هذه فلم لا؟"، ما استفز تصرفه هاندا وعلقت قائلة: "ليس أنا فقط من لاحظت أنك بدأت حرب الانتقام أليس كذلك؟".

ثم عاد كرم ليرد على كلامها، فقال: "دقيقة ليس هناك داعي أن نأخذ الموضوع بجدية، أنا أردت أن أشارك أكثر حالة أحبكِ فيها"، لترد هاندا قائلة :"سأسكت عن هذا"، وقصدت انها ستقوم بنشر صوره في حال كرر هذا الأمر، وتفاعل المتابعون مع جدال هاندا وكرم ورجحوا انه سيقوم بحذف الصور من حسابه.

هذا ونشرت هاندا مؤخرا مجموعة صور من اجازتها في الولايات المتحدة الأمريكية، عبر حسابها الخاص على "تويتر" برفقة صديقتها النجمة بانسو سورال،

حيث قررت النجمة هاندا الذهاب للولايات المتحدة الأمريكية لأخذ بعض الدورات في التمثيل والدراسة وقضاء إجازة هناك، كما أن حبيبها كرم بورسين سيقوم باللحاق بها.

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