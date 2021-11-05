شاهد .. نسرين طافش.. بإطلالة جذابة وبأنوثتها لفتت الأنظار وادهشت الجمهور!!

انت الان تتابع خبر نسرين طافش.. بإطلالة جذابة وبأنوثتها لفتت الأنظار وادهشت الجمهور!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/05 الساعة 01:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

شاركت الممثلة السورية نسرين طافش الجمهور مجموعة صور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، لفتت فيها أنظار المتابعين.

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وظهرت نسرين من أحد الأماكن العامة، وهي ترتدي فستاناً باللون الأخضر، وشعرها مرفوعًا بالكامل عن وجهها، مع ماكياج ناعم، أبرز نعومتها، كما نسقت مجموعة من الأكسسوارات المناسبة.

وعلقت نسرين على المنشور قائلة: "مساء الخير والإحساس و الطيبة .. مساء ما يليق الا بأحبابي.. مساءٍ غير ، غصن الطير يحكي به.. عن اللي مسكنه جفني وأهدابي".84761977