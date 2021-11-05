شاهد .. الاعلامية.. ريهام سعيد تخرج عن صمتها وتفتح النار مجددًا على حسن شاكوش(تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر الاعلامية.. ريهام سعيد تخرج عن صمتها وتفتح النار مجددًا على حسن شاكوش(تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/05 الساعة 12:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

أكدت الإعلامية ريهام سعيد، خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، استئناف الدعوة المقدمة ضد مطرب المهرجانات حسن شاكوش.

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وقالت الإعلامية، خلال المنشور: “للتصحيح انا رفضت تنازل شاكوش والقضية مازالت مستمرة اما عن الدعوة التي تم رفضها فهي خطئ مني انا في اجراءت اوراق رفع الدعوي و لم تبرأ المحكمة شاكوش”.

وتابعت: “هناك بلاغ مقدم للنائب العام وسيتم استئناف الدعوة ضد شاكوش مره أخرى”، معلقة: “آخر حاجه الواحد عايزها هي المشاكل لكن اعراض الناس و شرفهم مش لعبة في ايد اي حد مزقوق او عايز يتشهر الاصرار علي رجوع الحق رجوله مش شر و ربنا مابيرضاش بالظلم،

هو ظلم اولادي و يجب معاقبته مره يتكلم عن شرف ولادي و مرة عن ام رضا و مرة عن السادة الموسيقيين في مهنة الايقاع كفايه خوض في اعراض الناس، و علي فكرة التنازل اللي عمله ده مش من باب التسامح و لا حاجه، الحق هيبان وعمر الحق ما بيضيع”.56133244