شاهد .. اتفرج الفيديو .. واقعة تحرش بفتاة في السعودية تنتهي بكارثة غير متوقعة ؟

انت الان تتابع خبر اتفرج الفيديو .. واقعة تحرش بفتاة في السعودية تنتهي بكارثة غير متوقعة ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشف الفنان السعودي فايز المالكي أمس الجمعة واقعة تحرش شاب بفتاة في طريق عام بالمملكة وانتهت بكارثة.

وقال المالكي في مقطع فيديو "شاب طائش يبلغ من العمر 24 عاما اتفرج فتاة خرجت بسيارتها من مستشفى الحرس الوطني فطاردها لكي يأخذ رقمها، أو يعطيها رقمه الخاص، وكذلك سناب شات.وأضاف الفنان السعودي "ظل الشاب يضايق الفتاة في الطريق إلى أن وصل إلى طريق الملك فهد، وعندما لم تعيره الفتاة أي اهتمام أوقف السيارة فجأة أمام سيارتها، فحاولت الأخيرة تفاديه لكنها لم تنجح وصدمت بسيارته من الخلف وتكسرت أسنان وأنفها بسبب الحادث.39313622

وأشار المالكي إلى أن الفتاة وثقت الواقعة بكاميرا مثبتة في سيارتها وعندما نقلوها إلى المستشفى راجع رجال الأمن الكاميرا وجدوا كل شئ مصور.

وأوضح "المالكي" أنه فوجئ بوالد الشاب المسن أمام منزله ويطلب منه التوسط لحل مشكلة ابنه بطريقة ودية بحيث يتم دفع تعويض للفتاة وجلب سيارة جديدة لها.

وتابع: "بالفعل اتصلت بوالد الفتاة الذي كنت على معرفة مسبقة به وعرضت عليه الأمر إلا أن الأخير رفض التنازل عن حقه".

وبين المالكي أن "عقوبة التحرش 5 سنوات، بخلاف الشروع في القتل، الكاميرا وثقت ما حدث على مدار 37 دقيقة بين مطاردة الشاب للفتاة على الطريق، قبل وقوع الحادث".

وحذر المالكي في الختام الشباب من عقوبة مثل هذه التصرفات الطائشة التي يرتكبها بعض الشباب وتعرضهم للسجن وتدمير مستقبلهم، وتعريض حياة الفتيات للخطر فضلا عن تضرر أسرتهم.وينص القانون السعودي على معاقبة المتحرش بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة مالية من ألف إلى 300 ألف ريال، بالإضافة إلى التشهير بالمتحرش أوإحدى العقوبات الثلاث.

وعرفت النيابة السعودية جريمة التحرش بأنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

وقالت النيابة إن أهداف نظام مكافحة جريمة التحرش تتمثل في "الحيلولة دون وقوع الجريمة وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليهم في هذه الجرائم، وصيانة الخصوصية والكرامة والحريات الشخصية، التي كفلتها الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية".39313622