شاهد .. كما ولدتها أمها أنتونيلا تخلع كافة ملابسها وميسي ينفجر بردة فعله .. اتفرج

انت الان تتابع خبر كما ولدتها أمها أنتونيلا تخلع كافة ملابسها وميسي ينفجر بردة فعله .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر صفحتها في انستغرام شاركت عارضة الأزياء الأرجنتينية أنتونيلا روكوزو زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، صور لها، ظهرت بها بإطلالات جريئة دون ملابس، واكتفت فقط بلبس البكيني، كما نشرت صورا أخرى لها برفقة ميسي وأبنائهما.

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وتفاعل المتابعون مع صور انتونيلا الذي تغزلوا بجمالها واثارتها، كما انفجر ميسي بردة فعلها معلقا على صورها بكلمات الحب والغزل، كما اعاد نشر الصور عبر صفحته.

وكان قد لفت ليونيل ميسي، الأنظار برومنسيته من خلال تغريدة نشرها في وقت سابق عبر حساباته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر صورة جمعته بزوجته في أيام المراهقة، ويرجع عمرها لنحو 13 عاما، وعلق عليها: "الأيام تمر"، مع رمز ضاحك، وحازت الصورة وتعليق ميسي ملايين الاعجابات، كما تم اعادة نشرها على نطاق واسع.

يذكر ان اللاعب ليونيل ميسي قد غادر فريق برشلونة في وقت سابق وانظم الى فريق سان جيرملن الفرنسي، ورافق انتقاله ضجة واسعة في اسبانيا.

يتعذر( )عن نشر هذه الصورة المخلة احتراماً وتقديراً لمتابعينا الكرام47360648