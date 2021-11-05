انت الان تتابع خبر لن تصدق.. مريام فارس تثير الجدل بموقف جرئي والجمهور ينتقدها:( ايه ده ازاي تسمحيله يعمل كده) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/05 الساعة 03:00 صباحاً | (اماني)

‏تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام فيديو جديد للفنانة ميريام فارس

وأثار الفيديو جدلا واسعا من قبل رواد السوشيال ميديا، بسبب قبلة على الخد طبعها أحد معجبي مريام فارس74252689

وكانت أبرز التعليقات على الفيديو كالاتي: ايه ده، ازاى يعني، حاجة غريبة جدا انك تسمحيله يعمل كده

يذكر أن آخر، أعمال مريام فارس، أغنية قومي باللهجة الخليجية، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، وحقق الكليب نجاحا كبيرا

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