شاهد .. لن نصدق.. أول ظهور لـ بدور البراهيم بعد عملية نحت جسمها .. وجمالها حديث المتابعين(اتفرج)

انت الان تتابع خبر لن نصدق.. أول ظهور لـ بدور البراهيم بعد عملية نحت جسمها .. وجمالها حديث المتابعين(اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/05 الساعة 02:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

أثارت خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم، الجدل بين متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت مجموعة من الصور ظهرت فيها للمرة الأولى بعد أن خضعت لعملية نحت.

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وظهرت بدور في فيديو للإعلان عن أحد العطور وبدت عليها النحافة الزائدة. وكانت كشفت بدور البراهيم أنها لم تكن تعاني من وزن زائد مثلما تداول البعض وأكدت أن وزنها الحقيقي يختلف عن ما نشاهده على أمام الكاميرا.



وتحدثت بدور البراهيم عن الفيديو المسرب لها من دون فلتر وعلقت عليه قائلة: "لو قصدك المقطع حق البحر هذا مفبرك أنا أول مرة أشوف وزني 100 كيلو في لحظة في مقطع يعني..

انتوا من سنين تشوفني عود يعني حتى لو سمنت 3 كيلو أنزلها إذا ارتفعت أنزلها أنا ما أحب السمنة".

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