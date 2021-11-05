شاهد .. اتفرج: أحدث ظهور لإبنة نانسي عجرم الصغرى.. وجمالها حديث المتابعين!

انت الان تتابع خبر اتفرج: أحدث ظهور لإبنة نانسي عجرم الصغرى.. وجمالها حديث المتابعين! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/05 الساعة 03:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

إنتشرت صورة على مواقع التواصل الإجتماعي للفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ برفقة إبنتها الصغرى ليا في مدينة للألعاب.وتفاعل المتابعون مع الصورة، وأعجبوا بجمال ليا، وبتسريحة شعرها.

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وتعتبر هذه الصورة الأحدث لـ ليا، فهي ​​​​خطفت الأنظار منذ ولادتها بجمالها الذي ورثته عن والدتها نانسي ووالدها الدكتور ​فادي الهاشم​، خصوصاً لون عينيها الزرقاوين اللامعتين.



وكانت آخر صورة نشرتها نانسي لإبنتها ليا، ظهرت فيها تلعب وتشاهد راقصات الباليه على التلفاز.



وارتدت ليا بدلة راقصات الباليه، ويبدو أنها كانت تحاول تقليد الراقصات المحترفات على الشاشة، وعلق المتابعون وأشادوا بجمال الطفلة الصغيرة التي كبرت.

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