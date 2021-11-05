شاهد .. من جديد الفتاة السعودية الهاربة رهف القنون تفجر مفاجأة صادمة .. مارست الرذيلة بشكل واسع في هذة الدولة وارغب في التغيير ..اتفرج الفيديو

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/05 الساعة 04:00 صباحاً | (مايا)

حصل موقع على مقطع متداول في شبكات التواصل الاجتماعية سبب غضب الراي العام السعودي بسبب التجاوزات والسلوكات واللفاظ الخادشه للحياه لرهف مع الاشخاص الاخيرين دون دين او حياء وكان هناك مجموعة اسئله تتمثل في حقيقه هروب رهف القنون من اهلها حيث قالت بشكل مباشر كنت ( سإقتل ) في حال استمريت بالمكوث في السعوديه بسبب اهلي لاني مخربتها !

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وتابع المقطع والتعليقات علية فيما يرى الاغلبيه بان رهف ليس معنفه بقدر ماهي تبحث عن الحريه الجنسيه وشرب الخمور والحشيش كما كانت تروج لها سابقا في صور اخرى لها نشرتها في حسابها الشخصي وايضا صرحت سابقا بانها ذهبت الى تايلند لعمليه تغيير الجنس وانها ماكانت لتسطيع فعل هذه الامور في المملكة العربية السعوديه لان القران والسنه النبويه والدين والعرف والخلق وشيم العربيه كلها عوامل تمنع تفسخ المراه وجعلها سلعه ماديه لم يريدها.

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