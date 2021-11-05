شاهد .. الفنانة.. منة فضالي بفستان احمر ناري سحرت القلوب واثارت الجمهور!

انت الان تتابع خبر الفنانة.. منة فضالي بفستان احمر ناري سحرت القلوب واثارت الجمهور! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/05 الساعة 04:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

شاركت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة لها من خلال حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

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وظهرت فضالي بإطلالة صباحية مشرقة ترتدي فستانا باللون الأحمر الناري وعلقت عليها قائلة :”صباح الخير”.

وشاركت منة فضالي خلال الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل «نسل الأغراب»، وهو من بطولة كلّ من أحمد السقا، وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر،

وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.50202894