شاهد .. بحزن شديد: فنان كويتي معروف يفقد لسانه بحادث سير مروع .. اتفرج

انت الان تتابع خبر بحزن شديد: فنان كويتي معروف يفقد لسانه بحادث سير مروع .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/05 الساعة 03:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تعرّض الفنان الكويتي خالد بو صخر لحادث سير مروّع، أمس الأربعاء، وإصابته برضوض في الرقبة والفك الأيمن والأيسر واليد اليسرى، وكاد ان يفقد لسانه بجرح عميق جدا، مما استدعى نقله الى المستشفى.

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وتداول رواد مواقع التواصل وجمهوره خبر الحادث المروع بشكل مكثف، وتمنوا للفنان السلامة والصحة، وروج البعض لخبر فقدان الفنان للسانه لكن تم نفي الخبر وتأكيد تعرضه لجرح عميق فقط، حيث تلقى الممثل والمغني الكويتي أربع غرز في لسانه،

وما زال يرقد في مستشفى "مبارك"، وأكّد له الأطباء أن حالته الصحية مستقرة، وليس هناك ما يثير الخوف والقلق، حسب ما أوضحت صحيفة "الراي" الكويتية.

حصل الفنان خالد بو صخر على لقب أفضل ممثل واعد في عام 2005، ثم شارك في برنامج "ستار أكاديمي 5، وأصدر أغاني عدة منفردة، وشارك في مسلسل "البيوت أسرار" وحقق انتشاراً في دول الخليج العربي، وتوالت بعدها أعماله في التمثيل والغناء وحصل على جوائز عدة في المسرح والتلفزيون.

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