شاهد .. اتفرج.. فنانة تعلن مثليتها امام العلن بإطلالة غير متوقعة(تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر اتفرج.. فنانة تعلن مثليتها امام العلن بإطلالة غير متوقعة(تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/05 الساعة 06:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

أثارت النجمة الامريكية كريستين ستيوارت نجمة " تواي لايت " جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بعد تصدر صورها محركات البحث برفقة عشيقتها الجديدة.

58466444

في التفاصيل ، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للنجمة الشهيرة كريستين ستيوارت وهي تتجول في إحدى شوارع نيويورك برفقة فتاة يدعي أنها حبيبتها بعد أن التقطتها عدسات الكاميرات وهي تضع يدها بأحضانها وتتجول أمام المارة في الشارع.

في وقت سابق ، كشفت النجمة كريستين ستيوارت عن مثليتها وعن قرب زواجها من حبيبتها الكاتبة ديلان ماير بعد أكثر من عامين من مواعدتهما.

من جهة أخرى ، فاجأت كريستين ستيوارت الجمهور بوصف الأميرة ديانا وأولادها بالحيوانات، وذلك بعد أن قامت بتمثيل دور الأميرة في الفيلم المنتظر سبنسر.

و إحدى مقابلاتها الأخيرة برنامج إنترتينت تونايت، أطلقت الممثلة وصف صادم على الأميرة ديانا وولديها الأميران هاري وويليام وصفاً صادماً.

وقالت كريستين والتي جسدت الدور في فيلم spencer المقرر عرضه قريباً، أنها عملت جاهدة لتستطيع تأدية دور الأم للأميرة ديانا وليس الأميرة، ووصففتها هي وأولادها بالـ “حيوان بثلاث رؤوس”.

الجدير بالذكر أن النجمة كريستين ستيوارت ، ممثلة أمريكية من مواليد عم 1990 أشتهرت عالميا بأدائها دور بيلا سوان في سلسلة أفلام فائقة النجاح "الشفق" (Twilight).

58466444