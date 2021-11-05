شاهد .. لن تصدق: نجمة عالمية تتعرض لموقف محرج.. الهواء طيّر فستانها وكشف عن منطقة حساسة!

انت الان تتابع خبر لن تصدق: نجمة عالمية تتعرض لموقف محرج.. الهواء طيّر فستانها وكشف عن منطقة حساسة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/05 الساعة 05:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت المغنية الأميركية​ كايلي رولاند مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

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وخلال جلسة التصوير، كان فريق العمل قد وضع مروحة أمامها لكي يطير شعرها، ولادخال اجواء جديدة على التصوير،

الا ان ذلك وضعها في موقف محرج بعد ان طار فستانها، خصوصاً الجزء الاعلى منه، فظهر صدرها الى الجمهور والمتابعين، الذين انهالوا بالتعليقات عليها وعلامات الاعجاب على الفيديو المثير للجدل،

خصوصاً ان كايلي قامت بالعديد من الحركات المثيرة بلسانها وبانحناءات جسمها وبالوضعيات التي جلست فيها.29345208