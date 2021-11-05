انت الان تتابع خبر بإطلالة شتوية.. بلقيس فتحي تشعل مواقع التواصل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/05 الساعة 07:00 صباحاً | (اماني)

، صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «الانستجرام».

وظهرت بلقيس وهي مرتدية جيب بألوان عصرية وبلوزة بيضاء، وحرصت بلقيس ان يكون شعرها منسدلا على كتفيها، مع مكياج يتناسب مع اطلالتها.91251293

ويذكر أن بلقيس قد طرحت مؤخراً أولى أغنياتها باللهجة المصرية بعنوان "دبلوماسي" وحققت نجاحاً ونسبة مشاهدة تجاوزت الـ 8 ملايين مشاهدة في أقل من شهر منذ طرحها في يوم 20 أغسطس الماضي.

وتعاونت "بلقيس فتحي" في أغنية "دبلوماسي"، مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي في أول تعاون يجمع بينهم، والموزع الموسيقي جلال الحمداوي، وتم تصوير مشاهد الفيديو كليب في مصر تحت قيادة المخرج علي أبوطالب.

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