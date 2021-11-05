اخبار الخليج / اخبار اليمن

شاهد .. كأنها فلقة من القمر.. هبة مجدي تخطف الانظار بأحدث اطلالتها الجميلة:اتفرج

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر كأنها فلقة من القمر.. هبة مجدي تخطف الانظار بأحدث اطلالتها الجميلة:اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/05 الساعة 07:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

شاركت الفنانة  هبة مجدي صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 28279665

 

وتألقت هبة مجدي  بإطلالة مبهجة، وارتدت بلوزة انيقة باللون الاسود وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها وإضافة لمسات جمالية بالميك أب .

 

أحدث أعمال هبة مجدي مسلسل “موسى”، في رمضان الماضي 2021.

 

 

وشارك في بطولة المسلسل النجوم محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.28279665

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا