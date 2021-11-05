شاهد .. كأنها فلقة من القمر.. هبة مجدي تخطف الانظار بأحدث اطلالتها الجميلة:اتفرج

انت الان تتابع خبر كأنها فلقة من القمر.. هبة مجدي تخطف الانظار بأحدث اطلالتها الجميلة:اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/05 الساعة 07:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

شاركت الفنانة هبة مجدي صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

28279665

وتألقت هبة مجدي بإطلالة مبهجة، وارتدت بلوزة انيقة باللون الاسود وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها وإضافة لمسات جمالية بالميك أب .

أحدث أعمال هبة مجدي مسلسل “موسى”، في رمضان الماضي 2021.

وشارك في بطولة المسلسل النجوم محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.28279665