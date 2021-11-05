شاهد .. رد فعل صادم لصعيدي اتفرجَ أفخاذ هيفاء وهبي المكشوفة والمثيرة للجدل بشوارع مصر !

انت الان تتابع خبر رد فعل صادم لصعيدي اتفرجَ أفخاذ هيفاء وهبي المكشوفة والمثيرة للجدل بشوارع مصر ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/05 الساعة 06:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

انتشرت عبر مواقع التواصل صورة مثيرة للجدل للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وهي تقف بفستان أخضر مُثير مكشوف الفخذ بجانب "عربية ترمس" في مصر، بعد إحيائها لأول حفلاتها في بور سعيد.

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وجاءت ردات الفعل متباينة على صور هيفاء وهبي، بين التغزل بجمالها واطلالتها وتواضعها، وبين الانتقادات التي طالت تواجدها بمكان شعبي محافظ بفستان جريئ ومكشوف، ومن بين التعليقات التي لفتت الأنظار كان لشاب من الصعيد، كتب: "هيفاء وهبي نورت مصر وبور سعيد، وعرباية الترمس رح يغلى ثمنها بعد ما وقفت هيفاء بجانبها"، ونال هذا التعليق اعجاب البعض، وانتقاد البعض الآخر.

هذا ووثقت هيفاء وهبي رحلتها إلى مدينة بورسعيد عبر حسابها في انستغرام، وخاصية الستوري، ونشرت مجموعة من الصور والفيديوهات من شباك السيارة، للبحر والميادين، ولوجبة الغذاء من "الحاجة أم فاطمة".

وتصدرت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ الترند بوسم "هيفا وهبي في ​بور سعيد​" بعد حفلها الناجح الذي أحيته في منطقة بور سعيد بمصر بمناسبة افتتاح أحد المجمعات السياحية،

وأبهرت الحضور، بفستانها الأخضر الذي بدت فيه تشبه السندريلا، بالاضافة الى تفاعلها مع الجمهور بالغناء والرقص.97541973