شاهد .. كأنها حورية . لجين عمران تفاجىء الجميع بفستان جرىء ..اتفرج

انت الان تتابع خبر كأنها حورية . لجين عمران تفاجىء الجميع بفستان جرىء ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الفنانة السعودية أسيل عمران، جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات، إنستغرام، بأول صورة إغراء من نوعها.وظهرت المطربة والممثلة أسيل عمران، في الإطلالة، بفستان قصير جدا مكشوف الساقين واجزاء فوق ركبتيها، مع تسريحة شعر ناعمة انسدلت خصلاتها برفق فوق ظهرها وتدلت أمام صدرها وصولا إلى خصرها من الأمام جلوساً.

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وحظيت هذه الصورة بتفاعل كبير من قبل جمهور ومتابعي النجمة السعودية ، ووصلت عدد الإعجابات إلى نحو 58 الف إعجاب، بالإضافة إلى أكثر من 530 تعليق خلال ساعات قليلة من نشرها للصورة.

ومؤخرًا تداولت حسابات تحمل اسم الفنانة السعودية الشابة أسيل عمران، في موقع تبادل الصور والفيديوهات، إنستغرام، صورة جريئة لها.

وعلقت تلك الحسابات على الصورة ، بعبارات وكلمات وصفت فيها الفنانة السعودية، بعدة اوصاف تليق بجمالها وانوثتها، بالإضافة إلى تعليقات تغزل.

وظهرت أسيل عمران، في الإطلالة المتداولة، ببنطلون وفانيلة ضيقان للغاية، مع حذاء كعب عالي ونظارة شمسية انيقة بحجم متوسط .

واعتمدت تسريحة شعر ناعمة وجذابة انسدلت خصلاتها على كتفيها واجزاء من ظهرها، بالإضافة إلى اعتمادها مكياجا خفيفا ذو الوان هادئة، تناسب اطلالتها الجريئة والانيقة.

وتعمدت الفنانة السعودية الشابة ، الجلوس على حافة درج من رخام، لتبرز وتستعرض أردافها أمام الكاميرا والمتابعين بجرأة كبيرة.

جاء ذلك بعدما أطلت المطربة أسيل عمران، على جمهورها ومتابعيها، عبر السوشال ميديا، بقميص ناعم باللون الأبيض، ومزين بطبعات سوداء مع بنطال جينز ضيق باللون الأزرق، وحقيبة يد باللون الأصفر .

وظهرت الفنانة السعودية، في اطلالتها، وهي تستعرض جمالها ومفاتنها أمام تمثال ضخم لمخلوق أسطوري بجسم أسد ورأس إنسان، المشهور باسم أبو الهول.

ووجهت وجهها في هذه الإطلالة، باتجاه وجه أبو الهول في مصر ، فيما اسندت ظهرها على عمود اسمنتي ، وتركت شعرها الناعم يدثر كتفيها واجزاء من ظهرها برفق وحميمية .

الصورة تداولتها العديد من الحسابات على السوشال ميديا، وأرفقتها بعناوين وتعليقات تتغنى بجمال وأناقة وانوثة النجمة السعودية أسيل عمران.

وكانت الفنانة السعودية أسيل عمران، قد عبرت في وقت سابق، عن فرحها البالغ بمشاركتها بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة التي اختتمت فعالياتها الاسبوع الماضي .

وقالت الفنانة عمران، في لقاء تليفزيوني :"سعيدة جدا بمشاركتي في مهرجان الجونة هذا العام.. وهذا العام راح يكون شيء جديد وراح يفيدني كثير بشغلي.. وأتمنى يفتح لي طريق الشغل في مصر".

واختارت الفنانة الشابة أسيل عمران، لافتتاح فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة، الذي اختتمت فعالياته مؤخراً، فستاناً، بتصاميم باللون الأسود والأزرق والفوشيا مكشوف الصدر والذراعين.

وقبل إقامة فعاليات مهرجان الجونة، تداول رواد السوشال ميديا، صورة وصفها البعض بـ"الصادمة"، للمغنية والممثلة السعودية المقيمة في إمارة دبي أسيل عمران.

وأظهرت الصورة ، تغيير كامل في ملامح أسيل قبل دخولها عالم الشهرة في عام 2005 من خلال برنامج اكتشاف المواهب "نجوم الخليج"، والذي توقف عرضه بعد موسمين فقط وتحديدا في يونيو 2006.

وتعد أسيل (30) سنة، وشقيقتها لجين عمران (42) سنة، من أكثر الفنانات اللواتي يخضعهن الجمهور لتلك المقارنات عبر منصات السوشال ميديا المختلفة، لاسيما وأنهما تحظيان برصيد صوري قديم هائل، لدخولهما إلى عالم الأضواء منذ زمن طويل.

ومنذ انتشار فيروس كورونا المستجد في مارس (آذار) الماضي، تغيب الفنانة السعودية أسيل عمران عن الشاشة، وكان آخر عمل لها مسلسل مخرج 7 الكوميدي، الذي يتناول تطور الحياة في المجتمع السعودي، وما يحدث من تغييرات على الحياة بصفة عامة، وهو من بطولة ناصر القصبي، وتأليف خلف الحربي وإخراج أوس الشرقي.

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