شاهد .. انفصال أحمد حلمي عن زوجته الفنانة منى زكي .. والسبب غير متوقع!

انت الان تتابع خبر انفصال أحمد حلمي عن زوجته الفنانة منى زكي .. والسبب غير متوقع! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انفصل النجم المصري الشهير أحمد حلمي عن زوجته الفنانة منى زكي من بطولة أحد الأعمال التي كان من المتوقع ان ينتجها المنتج الشهير أحمد السبكي .

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وكان من المتوقع أن يجتمع الفنانان اللذان يعيشان قصة زواج مثالية هي الأنجح بين فناني الوسط المصري في عمل مشترك من تأليف الكاتب اليمني المصري " بلال فضل " صاحب " حاحا وتفاحة "

.وأرجعت وسائل إعلام مصرية سبب انفصال النجمين عن أداء الفيلم الذي كان من المتوقع أن يحمل اسم " مش ناقصة هزار " إلى انشعال حلمي وعدم اهتمامه بقصة الفيلم .

هذا و كانت الفنانة المصرية منى زكي قد أبدت رغبتها أكثر من مرة في مشاركة الزوج بطولة أحد أفلامه التي تلاقي رواجاً كبيراً .32542110