شاهد .. اتفرج: بعد أكثر من 100 مقطع خادش للحياء انجي خوري تم منحها هذا اللقب !!التفاصيل

انت الان تتابع خبر اتفرج: بعد أكثر من 100 مقطع خادش للحياء انجي خوري تم منحها هذا اللقب !!التفاصيل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/05 الساعة 08:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت العارضة السورية انجي خوري عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورة جديدة لها من أخر تكريم حصلت عليه من قبل اتحاد الشباب تقديرا لجهودها في الفن.

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في التفاصيل ، أعلنت انجي خوري قبل عدة أيام عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام عن منحها شهاد تقدير من قبل اتحاد الشباب العربي ، وكتبت قائلة " شكر كبير لرئاسة اتحاد الشباب العربي على شهادة التقدير يللي منحوني اياها و ان شاء الله بكون دائما عند حسن ظنكم "

وبعد عدة أيام نشرت صورة أخرى لبطاقة عضوية النقابة معلنة أنها عينت سفيرة للشباب من قبل الاتحاد وشكرتهم قائلة "شكر كبير للسيد عمرو عمارة والأمانة العامة لاتحاد الشباب العربي على منحي لقب "سفيرة الشباب العربي بمجال الفن والإبداع "

الجدير بالذكر أن العارضة السورية انجي خوري ، من مواليد عام 1997 بدأت شهرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطلع عام 2018 بعد أزمتها الفنية مع الفنانة اللبنانية قمر.

انجي خوري تحظى بمتابعة وشعبية كبيرة ، اذ يتابعها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام أكثر من 1 مليون متابع.

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