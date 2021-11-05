انت الان تتابع خبر بين الغزل والانتقادات.. صافيناز تتعرض لموقف محرج اثناء القفز والرقص والسبب بدلة الرقص الفاضحة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/05 الساعة 09:00 صباحاً | (اماني)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا وفيديو للراقصة ​صافيناز خلال احيائها حفلة زفاف، قيل انها تعرضت فيه لموقف محرج بسبب بدلة الرقص الضيقة التي كانت ترتديها، ما عرضها لموقف محرج،

حيث ارتدت بدلة رقص باللون الأزرق، ضيقة جدا ومكشوفة الصدر حتى كاد صدرها يخرج من الفستان دون أن تعلم، أثناء القفز والرقص.58117661

وانتشرت صور وفيديوهات صافيناز على نطاق واسع بين المتابعين، منهم من انتقدها وسخر من اطلالتها الفاضحة والموقف المحرج الذي وضعت نفسها به، ومنهم من أكد ان صافيناز تتعمد هذا الإغراء واخراج مفاتنها، وتغزلوا بجمالها ورقصها.

يذكر ان الراقصة صافيناز قد خضعت مؤخرا لجلسة تصوير على متن يخت وسط البحر، ونشرت احداها على صفحتها الخاصة على موقع انستغرام، وارتدت مايوه أبيض اللون استعرضت فيه رشاقتها وجسمها امام المصورين، وطلبت رأي الجمهور باطلالتها فانقسموا بين الغزل المدح وبين الانتقادات.58117661