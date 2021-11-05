شاهد .. مشهورة سعودية تظهر مع صديقها في السيارة.. والمفاجأة ما حدث عندما ذهب معها إلى الفندق!

انت الان تتابع خبر مشهورة سعودية تظهر مع صديقها في السيارة.. والمفاجأة ما حدث عندما ذهب معها إلى الفندق! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/05 الساعة 10:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

أثار ظهور المدونة السعودية رهف القحطاني وهي برفقة نايف السبيعي ضجة كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي.



وخرجت رهف القحطاني عن صمتها بعد الجدل الذي أُثير حول علاقتها بنايف السبيعي لظهورهما معاً داخل السيارة وتصوير مقطع فيديو معاً.53470088

وأوضحت رهف القحطاني أنّ ما يجمعها بـ نايف السبيعي علاقة أخوة، معلقة: "بخصوص علاقتي مع نايف، نايف ترا اعتبره مثل أخوي، والشيء الثاني أعرف أهله وتعاملت مع أخواته في البيزنس".



وطالبت بعدم النظر للأمر بطريقة أخرى موضحة أن خروجهما معاً للعشاء كان عفوياً مثل أي اثنين مشاهير، معلقة: "لا أحد ينظر لها من منظر ثاني، أنا مش قاعدة أبرر،

بس إن أنا على نيتي لأني ما أخطأت، طلعت معه للعشاء وتعشينا كأي اثنين مشاهير اتعشوا سوا، بعدها حصل زحمة تجمهر اضطر المجمع يطلعوني الآن".

وأشارت إلى أنه بعد حدوث تجمهر حولها في الشارع وعدم قدرتها على الحركة، عرض عليها توصيلها بالسيارة، موضحة: "طيب من وين أجيب السيارة من التجمهر؟، قال خلاص أنا أوصلك، فأنا صورت في السيارة وهو موصلني للأوتيل، كنت أبغى أشارككم، سواء قاعدين في كوفي أو سيارة حنا قاعدين كدا كدا مع بعض".



وأنهت رهف القحطاني حديثها، قائلة: "وقتها اضطريت أركب لأن مافيه سيارة و زحمة.. المول يقولون الآن تطلعين.. وش أسوي؟.. والله العظيم إنه مو أبرر بس حبيت أوضح".53470088