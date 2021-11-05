شاهد .. مودل آش تستفز الجماهير بنشر صور جريئة وصاخبة بمناسبة عيد الهالوين!!

انت الان تتابع خبر مودل آش تستفز الجماهير بنشر صور جريئة وصاخبة بمناسبة عيد الهالوين!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/05 الساعة 10:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت عارضة الأزياء السعودية مودل آش صور لها وهي عارية الصدر بمناسبة احتفالها بعيد الهالوين.

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وظهرت آش بصور جرئية أثارت خلالها جدلًا واسعًا بين متابيعها في وسائل التواصل الاجتماعي.



وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها مودل آش بهذه الوضعية إذ أنّها تنشر دوريًا صور مثيرة تستعرض فيها نفسها .



وأطلّت مودل آش سابقًا بقميص النوم باللون الزهري والأسود وهو مفتوح الصدر ويظهر جانبه العلوي مكشوفًا وبدت فيها متراخية حيث أبدت في الصورة حركات مثيرة .64682349