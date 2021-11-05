شاهد .. اتفرج.. النجمة صبا مبارك بإطلالة صباحية جميلة ورقتها ستدهشك!؟

انت الان تتابع خبر اتفرج.. النجمة صبا مبارك بإطلالة صباحية جميلة ورقتها ستدهشك!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/05 الساعة 09:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت النجمة صبا مبارك، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

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وظهرت صبا مبارك في الصورة بإطلالة صباحية اثارت اعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك كان مسلسل “عبور” الأردني الذي لاقى استحسان الجمهور، وهو بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.



وقدمت الفنانة صبا مبارك عددًا من الأعمال المهمة، من بينها مسلسلات بلقيس، موجة حارة، العهد، الكلام المباح وحكايات بنات بأجزائه الثلاثة، وأفلام بنتين من مصر ومملكة النمل.

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