شاهد .. الفنان المصري الوسيم الذي تزوج سهير رمزي وعاشر ليلى علوي وخان كل زوجاته الجميلات لسبب لا يخطر على البال قبل ان يموت وحيداً على فراشه.. لن تصدق من يكون؟!

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الرياض - روايدا بن عباس - تميز بين نجوم جيله بقدرته على تنوع الأدوار وتجسيد عدد من الشخصيات المركبة والمختلفة، ما بين الرومانسية والتراجيدية والكوميدية، باقتدار وتألّق، تنقل بين الدراما والسينما، انه فاروق الفيشاوي الي يتتبع "أحداث نت" بعض المسارات في حياته الفنية والشخصية من خلال هذا العرض.

ولد فارق الفيشاوي في محافظة المنوفية عام 1952، وتخرج من كلية الآداب جامعة عين شمس، التي ظهرت فيها موهبته ومشاركته فريق التمثيل، ليتجه بعدها للدراسة بالمعهد العالي للفنون المسرحية.43449851

قدّم الفيشاوي في بداية مشواره الفني عدداً من الأدوار الصغيرة بالسينما والتلفزيون، حتى جاء فيلم "المشبوه" عام 1981 ومسلسل ليلة القبض على فاطمة عام 1982، ليكونا بمثابة نقطة انطلاقته الحقيقة في عالم، خاصة في السينما، التي تألق فيها.

وأصبح نجم شباك، وصاحب الدور الأول في الكثير من الأعمال بعد ذلك.

ومن أبرز أعماله السينمائية: "الحب في طريق مسدود" و"الباطنية" و"الحساب يا مدموازيل" و"المشـبوه" و"أرجوك أعطني هذا الدواء" و"لا تسألني من أنا" و"القرداتي" وغيرهم.ومن أبرز الأعمال التلفزيونية المتميزة، "خيال الظل" و"الحاوي" و"رجل وامرأتان" و"قاتل بلا أجر"، بالإضافة إلى عدد من الأعمال المسرحية منها "بداية ونهايــة" والبرنسيسة" و"ثرثرة فوق النيل" و"الدخان" و"أهلا يا بكوات".43449851