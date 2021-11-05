شاهد .. الفنان المصري أحمد العواضي ..يكشف عن مفاجأة صادمة بشأن زوجته ياسمين عبد العزيز وحقيقة طلاقه منها!

انت الان تتابع خبر الفنان المصري أحمد العواضي ..يكشف عن مفاجأة صادمة بشأن زوجته ياسمين عبد العزيز وحقيقة طلاقه منها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/05 الساعة 11:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

عاد موضوع طلاق الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز من زوجها الفنان المصري أحمد العوضي إلى صدارة اهتمام جمهور الفنانين على منصات التواصل الاجتماعي بالتزامن مع أنباء غير مؤكدة و تداولات مدونين تفيد بنقل " عبد العزيز " إلى المشفى حيث ترقد في وضع صحي حرج .

88177800



وذهبت تفاعلات جمهور الفنانة المصرية و زوجها على التواصل الاجتماعي إلى تحليل أسباب الطلاق وبحث إماكانية عودة العلاقة بينهما من جديد فضلاً عن موضوع وضعها الصحي الطارئ والذي لم يتم التأكد منه .

وفي ذروة تحليل الجمهور المتعطش لظهور الفنانة تناقل البعض تصريحات سابقة للزوج الفنان أحمد العوضي تكشف تفاصيل جديدة حول أزمة زوجته و معاناتها الصحية .



وكان الفنان المصري قال في تصريح تلفزيوني منذ أسبوعين : كنت منتظر على مدار الشهرين الماضيين منذ تعرض ياسمين لوعكتها الصحية أن تتحسن حالتها فعليا حتى أتحدث عن حالتها الصحية وقلت مش هتكلم غير لما تبقى حالتها مستقرة، مكانش ينفع أطمن الناس وأنا مش مطمن لأن الشهرين اللي فاتوا كانوا صعبين جدًا عليها وعلينا وعلى جمهورها وكل محبيها.

ياسمين كويسة الحمد لله وتعافت تمامًا، وخلال أيام ستعود لمصر وسط جمهورها وستعود لحياتها الطبيعية”.

و استطرد في الحديث مؤكداً أنه " في يوم 11 تموز الماضي دخلت ياسمين المستشفى وكانت المفروض تعمل عملية بسيطة متعارف عليها في أوساط الأمراض النسائية ومن المفترض بحسب حديث الطبيب المعالج أنه بعد إجراء تلك العملية النسائية ستعود لمنزلها في غضون ثلاثة أو أربعة أيام لكن شهدت تدهور بعد العملية بشكل كبير”.88177800