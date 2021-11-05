شاهد .. مريم أوزرلي تصدم متابعيها بإطلالة فاضحة بدون ملابس في حوض الإستحمام! (صورة)

انت الان تتابع خبر مريم أوزرلي تصدم متابعيها بإطلالة فاضحة بدون ملابس في حوض الإستحمام! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - صدمت الممثلة التركية الشهيرة مريم أوزرلي جمهورها بنشرها صورة لها عبر خاصية السنوري على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .

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وظهرت مريم أوزرلي بإطلالة من داخل حوض الاستحمام لا ترتدي ملابس عارية تمامًا ما أثار جدلًا على مواقع التواصلمريم أوزرلي

ممثلة تركية ولدت في 12 أغسطس 1983 بمدينة كاسل في ألمانيا حيث بدأت نشاطها في مجال التمثيل سنة 2002 إلا أنها لم تحظى بالشهرة المطلوبة إلا بعد أدائها لدور السلطانة هيام في مسلسل القرن العظيم المعروف ب حريم السلطان في الوطن العربي.كما وولدت مريم لأب تركي من مدينة أورفا التركية، وأم ألمانية. ولديها شقيقين أكبر منها سناً بجانب أخت كبرى أيضاً.

كما وكشفت الشهر الماضي النائبة التركية المعارضة عن مدينة إسطنبول،غمزة آق قوش إيلجازدي، أن تركيا سجلت 72 ألف جريمة خلال الـ11 عامًا الماضية .

وذكرت إيلجازدي أنه “وفقًا لمعطيات وزارة العدل، بلغ عدد حوادث العنف خلال الـ11 عامًا الماضية 72 ألفًا و512 جريمة قتل. أي أن 127 شخصًا في الأسبوع اغتيل حقهم في الحياة على يد آخرين”.

كما وفي مارس/آذار الماضي كشف تقرير للمعارضة التركية، عن أن 15 ألفًا و557 سيدة قتلن خلال الـ18 عامًا الماضية .

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