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بالصور.. ‏إطلالة الفنانة نانسي عجرم تخطف الأنظار من خلال حفلها في القاهرة.. والجمهور متفاعل !

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/05 الساعة 11:00 صباحاً | (اماني)

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلاً ناجحاً في القاهرة في مصر، أثرت فيه قلوب الجمهور وأدت نخبة من أبرز أغنياتها القديمة والجديدة، وشاركها الجمهور بالغناء والرقص وأبدوا إنسجاماً كبيراً معها.


وأطلت نانسي بفستان طويل باللون الذهبي، ضيق أبرز جمال قوامها، وطبقت مكياجاً ترابياً ناعماً، كما تركت شعرها منسدلاً على كتفيها ونسقت معه مجموعة من الأكسسوارت التي زادت الإطلالة رقياً.72262893

ونشرت نانسي مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي لإطلالتها في الحفل، وعلقت: "حبي لكم جميعاً"، كما تداول الحضور مجموعة من مقاطع الفيديو والصور وعلقوا معبرين عن سعادتهم الكبيرة بحضور هذا الحفل.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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