انت الان تتابع خبر جمهور الفنانة التونيسية هند صبري يستقبلوها بالزغاريد.. التفاصيل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ‏شاركت الإعلامية منى الشاذلي جانب من حلقة الفنانة التونسية هند صبري، وأجواء من الضحك واللعب عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

واستقبل الجمهور هند بالزغاريد، واختبرت هند صبري في لعبة الامثال المصرية والتونسية، وشرحت عدد من الأمثال التونسية للجمهور، وعرضت جزء من مطبخها وأعربت عن شطارتها في الطبخ، واعادة تدوير القمامة، واهتمامها بالزراعة داخل منزلها.94129904

قام جمهور برنامج " معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، بـ استقبال الفنانة هند صبري بالتصفيق الحار.

وفى أثناء دخول هند الأستوديو اطلقت بعض السيدات الزغاريد، وذلك احتفالًا بها، وذلك بعد تميزها فى مهرجان الجونة السينمائي.

وظلت هند صامتة، و منبهرة من حالة الفرح و الاستقبال من جمهور منى الشاذلي.

قالت الفنانة هند صبري، إنها سعيدة بأول رئيسة وزراء فى بلدها تونس، موضحة أن هذا الأمر يعتبر الأولى معلقة "أول سيدة تتولى رئيسة وزراء فى العالم العربي كانت فى تونس".

وأضافت الفنانة هند صبري، خلال حوارها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي: " تونس تمر بظروف و بأمر الله سيمرون منها بخير ".

ولفتت إلى أن هناك احترام لـ المرأة فى الحكومة التونسية، والمصرية، مؤكدة أن الوزيرات فى مصر يبهرون الجميع بما يقومون به.

تأثرت الفنانة هند صبري، على الهواء، وبكت عندما عرضت الإعلامية منى الشاذلي صورًا لها أثناء جولتها مع برنامج الأغذية العالمية و الذهاب لـ لبنان ودول كثيرة.

وقالت هند صبري لـ منى الشاذلي :" كل مرة بتخلينى أعيط لترد منى الشاذلي انتى اللى بتخلينى أعيط يا هند".

وأضافت الفنانة هند صبري، خلال حوارها ببرنامج " معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، :" أنها كانت سفيرة للنوايا الحسنة ببرنامج الأغذية العالمية".

ولفتت إلى أنها هى من طلبت الذهاب لـ المخيمات، و الأشخاص الذين يعانون من مشكلات، من أجل تقديم المساعدات لهم.

قالت الفنانة هند صبري، إنها فى فترة كان هناك مشكلات وخلاف مع الفنانة منة شلبي.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي: "كان فى ناس بتتكلم كتير وتفضل توقع بنا بس فى فترة قصيرة تم إزالة الخلاف".

ولفتت إلى أن منة شلبي كان تستمع لكلام الناس، التى كانت تقع بيننا، وكشفت أن فيلم بنات وسط البلد مع المخرج محمد خان، كان بداية لإزالة الخلافات.

قالت الفنانة هند صبري، إنها تقوم بـ ممارسة الرياضة فى البيت، موضحة أن الرياضة جزء من حياتها بشكل يومي.

وأضافت الفنانة هند صبري، خلال حوارها ببرنامج " معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، وهى منفعلة :" مارست رياضة يا منى عشان تخنت وفشولت.. عرفتى بقي".

ولفتت إلى أن وزنها بعد انجاب بنتين أصبح مرتفع، و حدث تغيرات فى الجسم، ولذلك اتجهت لـ ممارسة الرياضة، لكى تظل بشكل مميز.

تأثرت الفنانة هند صبري، خلال دخولها ستوديو معكم، مع الإعلامية منى الشاذلي، وذلك بعد الحفاوة من الجمهور.

وقالت هند صبري" لابسه بروبروق عشان جايالك يا منى".

قام جمهور برنامج " معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، بـ استقبال الفنانة هند صبري بالتصفيق الحار.

وفى أثناء دخول هند الأستوديو أطلقت بعض السيدات الزغاريد، وذلك احتفالًا بها، وذلك بعد تميزها فى مهرجان الجونة السينمائي.

وظلت هند صامتة، و منبهرة من حالة الفرح و الاستقبال من جمهور منى الشاذلي.94129904