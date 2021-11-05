شاهد .. على طريقة سارة الكندري.. اتفرج مذيعة إم بي سي تثير الجدل بفعل فاضح أمام المرآة.. اتفرج

انت الان تتابع خبر على طريقة سارة الكندري.. اتفرج مذيعة إم بي سي تثير الجدل بفعل فاضح أمام المرآة.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول نشطاء السوشيال ميديا مقطعاً مصورا أثار جدلا واسعا، للإعلامية المعروفة والمذيعة بقنوات “إم بي سي” أصالة كامل ظهرت فيه تقوم بفعل فاضح وغير لائق، حسب وصفهم مع رجل لم تكشف عن هويته.

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“أصالة” ظهرت بالفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، وهي تقف أمام المرآة وتُمسك بهاتفها للتصوير، ويحتضنها حبيبها أو صديقها، ثم يقوم بتقبيلها من رقبتها.وقوبل الفيديو بهجوم كبير من قبل النشطاء الذين وجهوا لها انتقادات حادة، معتبرين أن هذا الأمر لا يليق بإعلامية فضلا عن تفاخرها به بنشره لمتابعيها.

وعلق ناشط على الفيديو بحسب ما رصدت “وطن” مستنكرا: “مع انتشار الوقاحة اصبح الادب ملفتاً للنظر”.

وكتبت ناشطة أخرى معبرة عن صدمتها من المقطع وما فعلته أصالة كامل: “وانا في البيت اوسع الجلابيه واستحي”

فيما تساءل آخرون عن هوية الرجل الذي قبل أصالة كامل، خاصة أنها لم تذكر أنها متزوجة من قبل.

فكتب محمد: “لاتقولي هذا زوجها”، وكتبت سندس: “من ذا اللي باسها”، وخمن نشطاء آخرون أنه والدها، وكتب الجبالي: “هذا ابوها لا تتحمسوا”.

ولفت ناشطون إلى أن ما فعلته أصالة كامل يشبه إلى حد كبير ما قامت به الفاشينستا الكويتية سارة الكندري وزوجها، وتصويرهما فيديو غير لائق أمام المرآة تسبب في مقاضاتهما بتهمة نشر الفجور وإثارة الغرائز عبر مواقع التواصل.وكانت أصالة كامل أثارت جدلاً قبل أيام بعدما ظهرت بمقطع فيديو وهي تحلق شعر رأسها بالكامل، ما صدم مُتابعيها وعرضها للهجوم والسخرية.ثم استعرضت أصالة كامل شكلها بدون شعر عبر “انستجرام”، وأكدت أنها سعيدة بهذه القصة التي كانت تتمنى أن تحصل عليها منذ فترة طويلةويُذكر أن اصالة قد تعرضت للتنمر والسخرية بعد نشرها لمقطع الفيديو وهي تحلق رأسها و صدمتها بذلك لمتابعيها ومحبيها، ثم استعرضت النتيجة في لقطات نشرتها أيضاً عبر حسابها الرسمى على “إنستجرام”.

وأشارت إلى أنها سعيدة للغاية بهذا “اللوك” الجديد وأنها كانت تتمنى أن تحصل على هذه القصة القصيرة منذ فترة طويلة.وتعمل أصالة كامل حالياً مذيعة ومقدمة برامج في قناة mbc 3 ، وكانت قد بدأت مشوارها الفني في الخامسة من عمرها حيث قدمت الكثير من المسلسلات الخليجية.60919857