شاهد .. بعد إلحادها إيمان العميري بإطلالة نارية تستعرض عملية تكبير صدرها بدون ملابس!

انت الان تتابع خبر بعد إلحادها إيمان العميري بإطلالة نارية تستعرض عملية تكبير صدرها بدون ملابس! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/05 الساعة 05:00 مساءً | (هبه الوهالي)

أثارت نجمة ستار أكاديمي في موسمه الخامس إيمان العمري أظهرت تغيّر شكلها بطريقة مفاجئة كما أنها أصبحت تطل عبر الجمهور على مواقع التواصل وهي بدون ملابس الأمر الذي أثار الجدل كثيراً.

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إيمان قالت في تصريحات لها أنها رفضت مشاركة السرير مع أي رجل منذ كانت في سن الخامسة من عمرها، لأنهم كذبة.

إيمان هي نفسها التي ادعت في وقت سابق أنها “المختار” أو ” المهدي المنتظر” وأنها تلقت وحياً برسالة سلام من أجل التوحيد.

وكانت نجمة البرنامج نفسه ليان بزلميط قد فاجأت الجميع عندما أعلنت أنها أصيبت بجلطة قبل ايام ونجت من الموت بعد أقل من 4 أشهر على إصابتها بجلطة لأول مرة.

هذا الأمر يأتي بعد حوالي السنة على عودتها لزوجها إبراهيم والد ابنها الوحيد مازن حيث تعرضت وقتها لهجوم كبير من قبل الجمهور الذي أكد أنها خذلته.

الجدير بالذكر ان الناشطة ايمان العميري ، هي ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، شاركت في برنامج سوبر ستار، تونسية الجنسية تظهر ببعض مقاطع الفيديو بارتدائها الملابس الفاضحة وهذا ما كان السبب في تعرضها لاثارة الجدل.42313562