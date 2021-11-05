شاهد .. بإطلالة صارخة...مذيعة الجزيرة ؛؛ علا الفارس ؛؛ تبرز أنوثتها الكاملة وتبهر الجماهير بإطلالة جريئة (صور)

انت الان تتابع خبر بإطلالة صارخة...مذيعة الجزيرة ؛؛ علا الفارس ؛؛ تبرز أنوثتها الكاملة وتبهر الجماهير بإطلالة جريئة (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الإعلامية الأردنية علا الفارس صورة جديدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كلاسيكية جذابة خطفت بها أنظار متابعيها وهو ما عبروا عنه في التعليقات.

45674084

وارتدت علا الفارس جاكيت قصير باللون الأبيض والأسود بأكمام طويلة، وتحتها بنطال واسع وتوب باللون الأسود ، ليتماشى مع تفاصيل إطلالتها.

وقامت علا الفارس بترك خصلات شعرها منسدلة عبر اكتافها وظهرها بـ تسريحة ناعمة وانسيابية، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها

وأكملت علا الفارس اطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج؛ حيث اختارت وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع الماسكرا والآي لاينر لتبرز من جمال عينيها.

وأبرزت علا الفارس إطلالتها بإرتداء بعض الاكسسوارات اللافتة؛ حيث اختار ت قرطين ناعمين باللون الأبيض من اللؤلؤ، وساعة يد باللون الفضي، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وناعمة.

45674084