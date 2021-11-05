شاهد .. دنيا بطمة تقع في المحظور وتكشف عن لحمها ووزنها الزائد !! صور

انت الان تتابع خبر دنيا بطمة تقع في المحظور وتكشف عن لحمها ووزنها الزائد !! صور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - دائماً ما تثير ​دنيا بطمة​ الجدل بإطلالاتها التي تظهر بها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وهذه المرة نشرت صورتين بدت فيهما بالنادي، وارتدت ملابس رياضية، وكروب توب من اللون الفسفوري.

وما عرّض دنيا لإنتقادات لاذعة من المتابعين، هو الوزن الزائد في بطنها، إذ قال أحد المتابعين: “أول صورة حقيقية لدنيا”.وكانت أثارت دنيا بطمة الجدل بين المتابعين، بمقاطع فيديو إنتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها ترقص في حفل زفاف أحيته في الفترة الأخيرةوبدت دنيا بأحد المقاطع ترقص بطريقة جريئة على أنغام مهرجانات مصرية شعبية، معلّقة: “رقصني عالواحدة ونص”.

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