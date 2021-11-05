اتفرج – تعرف على اخر تطورات حالة خالد الصاوي الصحية

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اخر تطورات حالة خالد الصاوي الصحية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مي كريم، زوجة الفنان خالد الصاوي، عن آخر تطورات حالة زوجها الصحية، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخراً وأعلن أنه لا يستطيع الحركة.

و قالت:” إن زوجها مازال ممنوع من الحركة بناء على تعليمات الطبيب المعالج، موضحة أنه مازال متبقى له شهراً في العلاج، حتى يستطيع التحرك بمفرده “.

كما أنه سيخضع لجلسات العلاج الطبيعي بعد انتهاء فترة الراحة التي حددها الطبيب حتى تعود قدمه إلى طبيعتها، مؤكدة أن حالته النفسية جيدة للغاية، وهو يعتبر هذا المرض ابتلاء من الله له حتى يعرف قيمة الصحة.

و كشفت مي كريم زوجة الفنان خالد الصاوي أنه يعاني من التهاب في الأعصاب، تعرض له نتيجة يوم طويل قضاه في تصوير مجموعة من مشاهد الأكشن، للعمل الفني القادم له.

حيث قالت مي كريم : “الحمد لله هو أحسن كتير عن الأول وخلاص خلال يومين بالضبط هيرجع يصور فيلمه الجديد القاهرة مكة مرة تانية ويصور باقي أعماله”.

وأضافت مي قائلة: “الإصابة كانت بسيطة هو بس كان عنده يوم تصوير طويل في فيلم القاهرة مكة واليوم ده كله كان أكشن علشان كدا المجهود كان كبير عليه شوية مع العرق .

يذكر أن خالد الصاوي نشر صورة وهو جالس على كرسي متحرك غير قادر على الحركة، كما غطى رجليه بمنشفة بيضاء.