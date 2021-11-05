اتفرج – بسبب رفع ذراعيها… مايان السيد ترد من جديد على المتنمرين

شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب رفع ذراعيها… مايان السيد ترد من جديد على المتنمرين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة تنمر ضد الممثلة الشابة مايان السيد، بسبب صورها وتوجيه الاتهامات لها بتعمد رفع ذراعيها وإظهار “إبطها”.

وردت مايان السيد على التنمر عليها و عن شعورها بالغضب وقالت : “أول مرة أحس بكمية التنمر والإهانة دي في حياتي.. بجد الموضوع يدايق والمتنمر ممكن يكون فاكر أنه بيهزر وبيضحك الناس لكه بيجرح مشاعر الآخرين”.

وأكدت: “حتى لو أنا شخصية مشهورة لكن ليس من حق أي شخص التنمر عليا وإهانتي المفروض أني مسكتش على دا ومش هكلم في الموضوع دا تاني ومش هيأثر عليا ومش هخلي المتنمرين يأثروا عليا”.

وجاءت التعليقات الساخرة على صورها الأخيرة وقيامها الدائم برفع ذراعها لفوق أثناء التصوير، والتي جعلتها تغضب وتوجه رسالة شديدة اللهجة لمنتقديها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وتؤكد أنها حرة فيما ترتديه وأنها لن تخضع ولا تسير وفقاً لأهواء أي شخص معقد .

وقالت مايان السيد، في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع توتير “أنا حرة، أرفع ذراعي، أنزل دراعي.. أنا حرة.. أنا مليش دعوة بعقدكوا، ومليش دعوة بتريقتكوا ومليش دعوة بتفكيركوا الجنسي بباطي، ربنا يشفي.. كان لازم أرد” ، وذلك تعليقاً على التعليقات الخاصة برفع أيديها وإظهار الإبط بشكل دائم، حيث تساءل الكثير عن السر في وضع التصوير الدائم الذي لا يتغير منذ فترة.