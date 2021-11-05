شاهد .. اتفرج.. ممثلة مصرية متحولة رفض أهلها استلام جثتها لهذا السبب فدفنتها النقابة !

انت الان تتابع خبر اتفرج.. ممثلة مصرية متحولة رفض أهلها استلام جثتها لهذا السبب فدفنتها النقابة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/05 الساعة 07:00 مساءً | (هبه الوهالي)

الممثلة المصرية حنان الطويل تعتبر أول فنانة متحولة جنسياً في السينما العربية، قدمت 7 أعمال قبل أن تتوفى عن عمر 38 عاماً، سنة 2004، وإشتُهِرت حنان بـ"البيت دا طاهر".

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اسم ​حنان الطويل​ الأصلي هو "طارق"، من مواليد 1966 أجرت عملية تحويل جنسي، رغم رفض الأهل، وتوفيت في ظروف غامضة، إذ وجدت في غرفتها بالمصحة ميتة،

وتضاربت الأقاويل حول سبب وفاتها، فالبعض رجح انها انتحرت، وقررت إنهاء حياتها بنفسها ، فيما رجح البعض الآخر إنها توفيت بسبب الصدمات الكهربائية التي سببت لها شللاً في المخ.

رفض أهل حنان الطويل تسلم جثمانها بعد وفاتها، فتكفلت نقابة الممثلين، والنقيب ​أشرف زكي​، بالإشراف على تسلم جثتها ودفنها.

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