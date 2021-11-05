شاهد .. اتفرج....لقاء الخميسي تصدم جمهورها بتشوهات مقززة طرأت على وجهها وتكشف ماحدث !

انت الان تتابع خبر اتفرج....لقاء الخميسي تصدم جمهورها بتشوهات مقززة طرأت على وجهها وتكشف ماحدث ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - صدمت الفنانة المصرية لقاء الخميسي جمهورها بصورة أظهرت تشوهات مقززة طرأت على وجهها المعروف بالحسن والبهاء قبل أن توضح تفاصيل الصورة .

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لقاء الخميسي بصورتها الأخيرة أثارت جدلاً واسعاً في أوساط جمهورها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وهي الصورة التي أظهرت وحمة كبيرة على وجهها. وفي الصورة ظهرت الوحمة الكبيرة التي وصفها الجمهور بالمقززة على الجانب الأيمن من وجه الفنانة المصرية التي أثارت ذعراً بين الجمهور لفترة وجيزة .

وظن الجمهور و ردواد التواصل لفترة وجيزة أن الفنانة لقاء الخميسي تعرضت لحادثة ما قبل أن تؤكد الأخيرة أن الصورة من كواليس تمثيلها في مسلسل "زي القمر" .

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