اخبار الخليج / اخبار اليمن

شاهد .. اتفرج....لقاء الخميسي تصدم جمهورها بتشوهات مقززة طرأت على وجهها وتكشف ماحدث !

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر اتفرج....لقاء الخميسي تصدم جمهورها بتشوهات مقززة طرأت على وجهها وتكشف ماحدث ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - صدمت الفنانة المصرية لقاء الخميسي جمهورها بصورة أظهرت تشوهات مقززة طرأت على وجهها المعروف بالحسن والبهاء قبل أن توضح تفاصيل الصورة .

 16124563

 

 لقاء الخميسي بصورتها الأخيرة أثارت جدلاً واسعاً في أوساط جمهورها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وهي الصورة التي أظهرت وحمة كبيرة على وجهها. وفي الصورة ظهرت الوحمة الكبيرة التي وصفها الجمهور بالمقززة على الجانب الأيمن من وجه الفنانة المصرية التي أثارت ذعراً بين الجمهور لفترة وجيزة . 

 

وظن الجمهور و ردواد التواصل لفترة وجيزة أن الفنانة لقاء الخميسي تعرضت لحادثة ما قبل أن تؤكد الأخيرة أن الصورة من كواليس تمثيلها في  مسلسل "زي القمر" .

16124563

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا